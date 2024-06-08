クッション付き2人掛けソファーコンパクトソファ ソファ コンパクトローソファ

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・大型商品の為、配達前に配送業者から連絡がある場合があります。・取引画面にて「商品カラーとご連絡先」をご連絡ください。お部屋がキリッと引き締まるのは何と言ってもブラック。落ち着いた佇まいに、心が安らぎます。シンプルなデザインにさりげなく効かせたステッチがアクセント！ひとり暮らしだけどソファが欲しい！という方にオススメしたい、このサイズ感。小ぶりだから省スペースに収まって、でも座り心地は意外とゆったり。ひとりの時間を贅沢な癒しのひとときに変えてくれます。もちろん、二人用にもジャストなサイズです。【本体サイズ(cm)】(約)W1135D665H620SH340AH450【本体重量】本体重量：(約)21kg【材質】構造材:合板/表面：PVC(合成皮革)クッション材:ウレタンフォームウェービングベルト(背)連結式鋼製組バネ(座)●完成品●クッション２個付き【お届け日の目安】翌日〜4営業日土日祝日は発送していません。【送料について】送料無料・北海道・沖縄県・離島、山間部や僻地への配送は別途お見積りとなります。【キャンセルについて】ご注文後のキャンセル・交換はお受け出来ませんので予めご了承ください。返品・交換お届け商品がご注文内容と異なっている場合、商品に不良があった場合は、商品の交換をさせていただきます。その際、破損個所の画像をお願いしております。到着後5日以内にご連絡お願いします。お客様都合の返品はお受けできません。シンプル合皮シックモノトーン黒