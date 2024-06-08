い草マット２枚組　健康快適マット

■い草マット ２枚組 通販生活で購入したリバーシブルの健康快適マットです（現在は取り扱いなし）。 ■お昼寝したり、寝っころがってテレビを見たり、敷き布団の下に敷いたりなど、いろいろな使い方ができるマットです。 ■サイズ（１枚） 198✕90✕3.5（cm）■構造...折り畳み型三つ折にして軽々コンパクトに収納できます。■らくらくメルカリ便で送れるサイズを超えるので、梱包発送たのメル便を利用します。その送料（12,000円）込の販売価格です。送料を抑える為に２枚1組として販売します。



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