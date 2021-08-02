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夕日　電車　照明　作家　古道具
商品番号 T44012762451
商品名

夕日　電車　照明　作家　古道具
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

雑貨店で購入した作家様の照明です。古い工具入れを使った作品です。お写真より実物の方が雰囲気があり、古物が好きな方にお勧めします。傷等ございますが、古物として理解して頂ける方へ。サイズ　縦20cm横36cm奥行7cm手元スイッチonoff可。
http://narcologia.ru/goods/ambassador672706.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox852439.html
http://narcologia.ru/goods/influenza138493.html
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