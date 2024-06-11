Saito Guitars エレキギター用ハードケース

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商品詳細
SaitoGuitarsのギターを購入した際に付属していたハードケースです。ストラトタイプのエレキギターを収納することが可能です。■外寸：幅105cm、奥行40cm(取手と足含む場合43.5cm)、厚み14cm■重量：約4.5kg
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