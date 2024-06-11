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Saito Guitars エレキギター用ハードケース
商品番号 L84545910396
商品名

Saito Guitars エレキギター用ハードケース
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SaitoGuitarsのギターを購入した際に付属していたハードケースです。ストラトタイプのエレキギターを収納することが可能です。■外寸：幅105cm、奥行40cm(取手と足含む場合43.5cm)、厚み14cm■重量：約4.5kg
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