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浮き玉　ガラス玉　約6.5センチ‼️手のひらサイズ‼️小玉‼️50個‼️
商品番号 H86730071600
商品名

浮き玉　ガラス玉　約6.5センチ‼️手のひらサイズ‼️小玉‼️50個‼️
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ガラステイスト···アンティーク・クラシック、カントリー風、コースタル・海岸風、西海岸・マリン風手のひらサイズの可愛い裸小玉です‼️梱包しっかりしますが万が一に備えて1.2個サービスします‼️水洗いしましたが完璧ではないので神経質のお方ご遠慮下さい‼️
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