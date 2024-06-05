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- 浮き玉 ガラス玉 約6.5センチ‼️手のひらサイズ‼️小玉‼️50個‼️
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商品詳細
素材···ガラステイスト···アンティーク・クラシック、カントリー風、コースタル・海岸風、西海岸・マリン風手のひらサイズの可愛い裸小玉です‼️梱包しっかりしますが万が一に備えて1.2個サービスします‼️水洗いしましたが完璧ではないので神経質のお方ご遠慮下さい‼️
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