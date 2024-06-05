浮き玉　ガラス玉　約6.5センチ‼️手のひらサイズ‼️小玉‼️50個‼️

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五島列島の漁師が使っていたガラス浮き玉・ビン玉 小（約９～１０ｃｍ ...



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素材···ガラステイスト···アンティーク・クラシック、カントリー風、コースタル・海岸風、西海岸・マリン風手のひらサイズの可愛い裸小玉です‼️梱包しっかりしますが万が一に備えて1.2個サービスします‼️水洗いしましたが完璧ではないので神経質のお方ご遠慮下さい‼️