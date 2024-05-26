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カフェオレボウルとシリアルボウルセット
商品番号 B48658904303
商品名

カフェオレボウルとシリアルボウルセット
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スズランのデザインが上品なセットです。どちらもたっぷりと入るサイズで、厚みのある陶器なので普段使いに最適です。サイズ　カフェオレボウル　約φ12.2×H7.2cm　　　　シリアルボウル　　約φ13.7×H8.0cm素　材　陶器カラー　薄いブルーグレーフリーカップ小鉢
http://narcologia.ru/goods/displease354831.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose658540.html
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