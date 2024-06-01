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水晶　台座付
商品番号 U39721572616
商品名

水晶　台座付
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 36,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水晶玉です中国の鑑定書付です直径10.8cm重さ1839g自宅で長期保管していましたが、いざ出してみたらとても透明度が高く、外で写真を撮りましたが、青空等の写り込みがはっきりしていますキズがありましたので、写真7枚目で確認ください他にも細かいキズがあるかも知れません当方素人なので、詳細はわかりませんが、鑑定書でご判断いただければと思います
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