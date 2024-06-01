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水晶玉です中国の鑑定書付です直径10.8cm重さ1839g自宅で長期保管していましたが、いざ出してみたらとても透明度が高く、外で写真を撮りましたが、青空等の写り込みがはっきりしていますキズがありましたので、写真7枚目で確認ください他にも細かいキズがあるかも知れません当方素人なので、詳細はわかりませんが、鑑定書でご判断いただければと思います