

ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ...



ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ...



ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ...



ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ...



ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ...



ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ...



ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ...



ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ...



ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ...



ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ...



ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ダブルポイント ...



ヒマラヤ✨ 虹入り マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ... ヒマラヤ✨ 虹入り マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ...



ヒマラヤ✨ レインボー マニカラン産 ピンク 水晶 原石 ポイント ... ヒマラヤ✨ レインボー マニカラン産 ピンク 水晶 原石 ポイント ...



ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 ラフストーン クラスター ... ヒマラヤ✨ マニカラン産 ピンク水晶 原石 ラフストーン クラスター ...



ヒマラヤ✨ レインボー マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ... ヒマラヤ✨ レインボー マニカラン産 ピンク水晶 原石 クラスター ...

地球上最高のパワースポットと呼ばれるヒマラヤマニカラン産の水晶です✨お色は薄らピンクで、ダブルポイントになっており7.5cm程の大きさで迫力があります-̗̀꒰ঌ໒꒱̖́-自然光のお写真とサイズは画像8枚目になります(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。:.✿*:・優しさと包容力、母性を象徴するシバ神の妻「パルバティー」の名を冠した「パルバティー渓谷・マニカラン」。マニカランは、インド・ヒマチャルプラディッシュ州クル市の村で、パルバティ渓谷の深奥部に位置する、ヒンドゥー教やシク教の宗教的聖地です。このエネルギーの高さとバイブレーションは、透明な水晶とは別格の浄化力を感じていただけると思います。浄化力は中国産、ブラジル産の10倍とも言われております。空間の浄化をお考えの方、特に是非手にしていただきたいです✨クル産マニカランマニハラン※本体以外のディスプレイは含みません。※天然石のため細かいキズや欠け、へこみやひび割れなどが見られる場合があります。⚠︎撮影時の照明やお使いのディバイス環境により、実物と色調が異なる場合がございます。