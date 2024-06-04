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トライブキングダム　BIG アクリルスタンド　藤原樹　　非売品
商品番号 D61710830461
商品名

トライブキングダム　BIG アクリルスタンド　藤原樹　　非売品
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 6,424 円
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商品詳細

トライブキングダム(キッチンキングダム)BIGアクリルスタンド藤原樹イベント上位者景品・非売品新品・未開封品初期キズ等あるかも知れないですがご了承いただける方でお願い致します。プチプチ梱包後ビニール袋に入れて発送されてきた箱にて発送します。(当選案内用紙はビニール袋に入れて同梱。厚紙補強なしになります)値下げ不可ゆうパケットポスト配送#kck#キッチンキングダム　#トライブキングダム#トラキン人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)#THERAMPAGE#川村壱馬#RIKU#吉野北人#LIKIYA#陣#長谷川慎#岩谷翔吾#龍#神谷健太#与那嶺瑠唯#山本彰吾#浦川翔平#藤原樹#武知海青#鈴木昴秀#後藤拓磨
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