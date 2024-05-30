【SWITCH】Richie Sofa 1P

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リッチー1人掛けソファ（受注生産品）背もたれからアームにかけての曲線が美しいリッチーソファ。背のボタンとステッチがアクセントに。ウレタンフォームの置きクッションを使用した座面は程よい柔らかさでゆったりとくつろいだ時間を演出します。脚部にはペンシル脚を使用し、すっきりとしたフォルムにまとめています。#カフェ風#ソファ#一人がけソファ#ソファ一人がけ#一人暮らし#おしゃれ#ヴィンテージ#レトロコーディネート#ゆったりくつろげる使用年数:：2年弱状態：合皮の部分に傷や汚れは見当たらずとても綺麗な状態です。一本の脚に細いヒビがありますが、木製のため木の収縮の性質上よくあることのようですが、考慮して値段を下げております。テイスト···アンティーク・クラシック、ナチュラル、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧サイズ幅:75cm/奥行:80cm/高さ:78cm/座面幅：53cm/座面奥行：52cm/座面高：41cm素材脚：ウォールナット無垢材（取り外し可）主な張り地:人工皮革（合成皮革）カラー···ビンテージブラウンクッション材···ソフトウレタンデザインが気に入り購入しましたが、7畳の部屋には少し大きくじゃまなので出品。元値→70,000円＋送料