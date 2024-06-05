ソファベッド(関東圏 配送、設置無料)

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ソファベッド木製▽サイズ幅200×高さ72×奥行き84〜112cm座面までの高さ35.5cmマットレス厚さ12cm座面奥行き46cm▽状態使用には特に問題ありませんが、画像7〜9枚目のように傷がありますので画像にてご確認下さい。■配送は、東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、神奈川（一部）は自車運搬にて送料無料でお届け致します。その際ご要望があれば、無料にて組み立て、設置も承ります。上記以外の地域の方はたのメル便での発送になるため、送料上乗せした価格に変更となります。ご購入前にお問い合わせください。#IKEA#イケア#NITORI#ニトリ#unico#ウニコ#カリモク#大塚家具#Francfranc#フランフラン#ACTUS#アクタス#LOWYA#ロウヤ#2人掛け#3人掛け#ソファ#北欧風#ヴィンテージ#アメリカン#モダン#アジアン