メラミン製　高台大皿　46cm

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新品未使用で長期保管、していました。傷などの無い綺麗なお品です。大変お買得な値段設定になっています。参考販売価格は9000円ほどです。メラミン製スリーライン印の高台大皿(盛皿)になります。お寿司に 水炊きに 刺身他 多様な材料の盛り合わせにご使用いただけます。サイズ 経 46cm 高さ 7cm安全のため、古い新聞紙ダンボールなどを利用させて頂きますのでご了承お願い致します。