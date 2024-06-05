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メラミン製　高台大皿　46cm
商品番号 B51934586695
商品名

メラミン製　高台大皿　46cm
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,759 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用で長期保管、していました。傷などの無い綺麗なお品です。大変お買得な値段設定になっています。参考販売価格は9000円ほどです。メラミン製スリーライン印の高台大皿(盛皿)になります。お寿司に　水炊きに　刺身他　多様な材料の盛り合わせにご使用いただけます。サイズ　　経　46cm　　高さ　　7cm安全のため、古い新聞紙ダンボールなどを利用させて頂きますのでご了承お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Sydney486149.html
http://narcologia.ru/goods/recommended863990.html
http://narcologia.ru/goods/conception90957.html
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