本日セール！アンティーク　ソファー　3人掛　上質　木彫りフレーム　ベージュ

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イギリスアンティーク オーク材 丸みのあるデザインが柔らかい雰囲気を醸し出す3人掛けソファ(三人掛けソファ、アームソファ、3P)(R-061307)



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3人掛け | アンティークソファなどの輸入家具専門店 ViVi&CoCo



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上質な木製のフレームに彫刻が施された、アンティークの素敵な3人掛ソファです。サイズ幅225cm奥行75cm高さ93cm素人採寸のため、 多少の誤差はお許し下さい。メルカリでお譲り頂き、2年ほど使用しましたが、模様替えのため出品致します。テイスト···アンティーク・クラシックカラー···ベージュ主な張り地···布・ファブリック