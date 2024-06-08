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本日セール！アンティーク　ソファー　3人掛　上質　木彫りフレーム　ベージュ
商品番号 E23865651704
商品名

本日セール！アンティーク　ソファー　3人掛　上質　木彫りフレーム　ベージュ
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 25,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上質な木製のフレームに彫刻が施された、アンティークの素敵な3人掛ソファです。サイズ幅225cm奥行75cm高さ93cm素人採寸のため、　多少の誤差はお許し下さい。メルカリでお譲り頂き、2年ほど使用しましたが、模様替えのため出品致します。テイスト···アンティーク・クラシックカラー···ベージュ主な張り地···布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/assessor950903.html
http://narcologia.ru/goods/Persia964988.html
http://narcologia.ru/goods/ordering696979.html
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