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- 光洋陶器 皿 6枚セット
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商品詳細
KOYOJPNコーヨージャパン光洋陶器ご閲覧いただきありがとうございます。こちらの商品は新品未使用のコーヨージャパン製の皿です。綺麗なオレンジ色で扱いやすい大きさなのでちょっとした料理を盛り付けたりお取り皿にしても映えます。大きさ：φ95mm他サイトでも出品に出す予定なのでそれまではメルカリでこの価格で販売いたします。いきなり購入していただいて構いません。1枚¥800 2枚〜販売いたしますので枚数指定がある場合やその他ご質問等あればお気軽にお申し付けください。よろしくお願いします。カラー...オレンジ
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