アデペシュ ソファ 1人掛け 美品

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去年購入し、椅子に座ったのは5回くらいでほぼ部屋の隅に立て掛けて保管していました。オシャレなソファで気に入って買ったのですが、他の家具と合わずあまり使わなかったので比較的綺麗なものかと思います。1枚目の写真はイメージです。奥に置いてあるソファが同じものだと思います。木の台座は無いです。縦80×横80×高さ36素人の採寸です。素人保管なので神経質な方は御遠慮ください。イスソファ椅子adepecheローソファblockmultisofacornerGEOgrayブロックマルチソファコーナーadepecheテイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、カントリー調、コースタル・海岸風、ナチュラル、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風、北欧グレー布ファブリック1人掛け2人掛け3人掛け