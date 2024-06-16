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テイスト···ナチュラルカラー···ブルーサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）1年半程前にニトリで購入しました。毛羽立ち、ピリングありますが、まだまだ使えます。カラー:ターコイズブルーサイズ:幅140×奥行80×高さ78ペットあり(文鳥)、喫煙者なし、子供なしです。毎日座っていましたが状態は綺麗な方だと思います。匂い、大きな汚れ、傷、破れ等はありませんが小鳥を飼育しておりますので購入時から大判のタオルケットをソファに被せて使用していました。生地は布製です。サイドの肘掛けは倒れません。クッションは2つ付いております。たのメル便300サイズでの発送となります。中古品となりますのでご理解の上ご購入願います。テイスト···西海岸・マリン風、北欧カラー···ブルーサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）