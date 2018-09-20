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室本鉄工　メリー カップリングツールHS175C
商品番号 Y52590438827
商品名

室本鉄工　メリー カップリングツールHS175C
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

室本鉄工(株)メリーカップリングツールHS175C新品未使用です。＊商品詳細＊・社名：MERRY、メリー（室本鉄工）・品名：メリー　カップリングツール（カプラー外しプライヤー）・品番：HS175C・全長：190mm・重量：190ｇよろしくお願いします☺︎
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