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【黒木周 Kuroki shu partition -20 版画/クロスグラフ
商品番号 A62619425039
商品名

【黒木周 Kuroki shu partition -20 版画/クロスグラフ
ブランド名 イデー
特別価格 税込 21,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家名：黒木周作品名：partition-20フレームサイズ：630x840mmフレーム素材：木額エディションNo.：1/15【黒木周路歴】1965年宮崎県都城市生まれ1990年多摩美術大学絵画科卒業、日本版画協会展（~98年）1993#U.S.-NORWAYEXCHANGEEXBITION(#ンゼルス、オスロ）、個展（ギャラリー福山・銀座、~99年毎年）1994年パシフィックスティツビエンナーレ国際版画展（ハワイ)・買上賞、カダケス国際ミニプリント展（スペイン）1995年個展（ギャラリー源・福岡、97、2000年も）1996年個展（都城市立美術館・宮崎）2000年個展（養清堂画廊・銀座）、飛騨高山現代木版画ビエンナーレ（岐阜県）2001年個展（名古屋市）、第46回CWAJ現代版画展(東京アメリカンクラブ・神谷町）テイスト···モダン、ナチュラル
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