金色 釈迦如来 座像（純金メッキ)＜仏像・風水開運置物・幸運置物＞



Amazon｜金色 釈迦如来 座像（純金メッキ）＜仏像・風水開運置物・幸運 ...



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仏像 釈迦如来座像 15cm(金メッキ/24金) 仏師：牧田秀雲 原型＿『曹洞宗・臨済宗・天台宗』 高岡銅器(しゃかにょらい座)



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仏像】 釈迦如来座像 18.0cm （純金メッキ） | 仏具,仏像(金属製 ...



仏像 釈迦如来座像 15cm(金メッキ/24金) 仏師：牧田秀雲 原型＿『曹洞宗・臨済宗・天台宗』 高岡銅器(しゃかにょらい座)



仏像】 釈迦如来座像 15.0cm （純金メッキ） | 仏具,仏像(金属製 ...



仏像 釈迦如来座像 純金メッキ 高さ18.0cm z12-2



仏像 釈迦如来座像 18cm (金メッキ/24金) 仏師：牧田秀雲 原型＿『曹洞宗・臨済宗・天台宗』 高岡銅器 (しゃかにょらい座/L)



純金仏像 釈迦如来像



仏像 釈迦如来座像 18cm (金メッキ/24金) 仏師：牧田秀雲 原型＿『曹洞宗・臨済宗・天台宗』 高岡銅器 (しゃかにょらい座/L)



純金仏像 釈迦如来像



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仏像】 釈迦如来座像 15.0cm （純金メッキ） | 仏具,仏像(金属製 ...



純金製 釈迦如来像 仏像 - 三宝堂オンラインショップ

こちらは中古品です。お写真全ての実物です。金色釈迦如来座像（純金メッキ）＜仏像・風水開運置物・幸運置物＞釈迦坐像お釈迦様坐像~荘厳で穏やかな表情のお釈迦様が心に安らぎを~本体サイズ約高さ21cm幅9.5cm奥行6.5cm重さ901ｇ金色釈迦如来座像（純金メッキ）の置物です。釈迦如来は釈迦牟尼仏とも言い、仏教の開祖・釈迦を仏（仏陀）として敬う呼び方です。■釈迦如来座像（しゃかにょらいざぞう）曹洞宗・臨済宗・天台宗のご本尊古代インドのカピラバストゥの王子として生まれた実在の人物で、本名はゴータマ＝シッダールタ仏教の開祖です。「みんなが幸せになれる道」を追い求め、29才で出家いろいろな修行を重ね、35才で仏という最高の悟りを開いた時のお姿が釈迦如来です。釈迦族で一番尊い人でもあるので別名「釈尊」とも呼ばれ、永遠に命あるもの全てを救済するとして人々に親しまれています。地球上でただ一人、仏の悟りを開かれたお釈迦様は「釈迦の前に仏なし、釈迦の後に仏なし」と言われ、「真理」を説いて人々を救い出す、私たち人類の大恩人です。様々な形態で祀られる釈迦如来ですが、釈迦三尊として文殊菩薩・普賢菩薩と並ぶ姿が多い像です。優しいお顔に人間を越えた存在を表す螺髪（らほつ）慈愛に満ちた眼差しで、おだやかなお顔です。髪の毛は巻貝のように、一本一本がカールしていてパンチパーマのよう、螺髪とよばれ悟りを開いた如来だけの証です。つむじの渦は右巻きが鉄則。真ん中に埋め込まれた大きめの丸は知恵の光「肉髻珠（にくけいしゅ）」多くの智慧がつまっています。両手を重ねているポピュラーな印相「定印（じょういん）」お釈迦様が菩提樹の下で瞑想していたときの手の形でもあります。＜釈迦如来の御真言＞ノウマク・サンマンダ・ボダナン・バクこちらは中古品です。完全美品をお求めの方、微細傷等を気になさる方はご遠慮ください。m(__)m※ご覧になられているモニターの環境や撮影時の照明の影響により実際の商品の色と異なって見える場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。商品保管の環境はペットなし、喫煙者なしです。#まこぽの