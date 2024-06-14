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九谷焼／長峰窯／招き猫／祈り猫／希少【２点】珍しい祈りの招き猫です。サイズは写真でご確認下さい。☆他にも幅広く、色々と出品しております。 （同梱包でお値引きあり。）#ウォームウッド／色々出品中#希少#招き猫#黄色招き猫#レトロ#昭和#昭和レトロ#置物#陶器製#ヴィンテージ#九谷焼#祈り猫種類...招き猫素材...陶器・磁器テイスト...アンティーク・クラシック、和風高さ...～19.9cm