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- ラタン 籐 フラワースタンド Ｌサイズ 傷有り 未使用品
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商品詳細
ラタン 籐フラワースタンド Ｌサイズ未使用品(円形ポット部分の籐の継なぎ部分に不良箇所が有ります。￼強度を保つ為に木工ボンドで補修してあります。8枚目、9枚目、10枚目の画像をご参照下さい。)立体的に花が飾れる籐フラワースタンドです。コンパクトに折りたたみ収納できます。本体サイズ／約幅90㎝ 奥行36㎝ 高さ100㎝折りたたみ時のサイズ／約幅36㎝ 奥行28㎝ 高さ100㎝本体重量／約5kg
http://narcologia.ru/goods/secretarial892216.html
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ラタン フラワースタンド
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ラタン フラワースタンド
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