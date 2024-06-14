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ラタン　籐　フラワースタンド　Ｌサイズ　傷有り　未使用品
商品番号 J24267701734
商品名

ラタン　籐　フラワースタンド　Ｌサイズ　傷有り　未使用品
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラタン　籐フラワースタンド　Ｌサイズ未使用品(円形ポット部分の籐の継なぎ部分に不良箇所が有ります。￼強度を保つ為に木工ボンドで補修してあります。8枚目、9枚目、10枚目の画像をご参照下さい。)立体的に花が飾れる籐フラワースタンドです。コンパクトに折りたたみ収納できます。本体サイズ／約幅90㎝　奥行36㎝　高さ100㎝折りたたみ時のサイズ／約幅36㎝　奥行28㎝　高さ100㎝本体重量／約5kg
http://narcologia.ru/goods/secretarial892216.html
http://narcologia.ru/goods/providence192794.html
http://narcologia.ru/goods/recycling831214.html
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ラタン フラワースタンド
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