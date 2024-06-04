座布団カバーではなくて、お座布団です。写真8の様に、お座布団専用の箱に入れて長い間保存してまして、一度も使用しておりませんので美品です。色は写真5に近く、また、写真5.6からわかる様に中央綴じ糸のところから白いワタがほんの少し出ています。切れば大丈夫だと思います。箱のが立派でそのまま送ると送料が3700円位かかります。箱が必要なく圧縮で送ればお安く送れるとは思います。どなたか使って頂けたら嬉しいです。



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