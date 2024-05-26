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ポケモンモンコレ初期、モンスターコレクション
商品番号 V20228820111
商品名

ポケモンモンコレ初期、モンスターコレクション
ブランド名 トミー
特別価格 税込 2,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···コレクションフィギュア　　　　ポケモンモンコレ、モンスターコレクションの三進化セットです。古いものですので多少キズ、ベタつきがあると思いのでご了承下さい。　　　トミー時代、限タカラトミーのモンコレフィギュアです。20年ぐらい前のものだと思います。今では手に入れにくいものです。写真が全てですのでご確認の上、ご購入ください。フィギュア種類···コレクションフィギュア
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