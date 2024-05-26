ポケモンカード　ブラッキー　yunagaba

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)素人目線ですが、特に目立った傷、汚れ等はありません。開封後すぐにスリーブに入れたものです。初期傷あるかもしれません。気にする方はご遠慮ください。プレイ用として購入願います。よろしくお願いします。YuNAGABAイーブイ
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