水石、古谷石、盆栽、パワーストーン、盆石、神居古潭石、瀬田川石、骨董品、古美術

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商品詳細
超絶パワーストーン、紀州・古谷石産ぶなりクツ付高級紫檀台付き石です。人智の創造をはるかに越えた造形に唖然!!真に地底から沸き上がる噴煙の様です。生ぶなりのクツも見事にカッチリ紫檀台にはまり込み、しっかり踏ん張りが効いています。石質も硬くまがね色で、サイズも丁度良い大きさです。サイズは高さ台付き18cm/16cm×15cm×8cm重さ1.50kg
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