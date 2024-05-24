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琴　鶴絵　並甲 13弦 箏 ベタ巻 定価35万　ヴィンテージ
商品番号 Y86522736430
商品名

琴　鶴絵　並甲 13弦 箏 ベタ巻 定価35万　ヴィンテージ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

生田流の琴です。かなり高価なものです。私は、全く詳しくはありません。専門的な知識は、ありません。経年劣化に伴い、細かな傷等はあります。画像にて判断してください。なかなか、手に入らないと思います。鶴の柄が入っています。カバーもついています。近隣でしたら、お届けします。片道30km程度なら可能です。ちなみに、足立区です。発送は、箏が割れる可能性があるため、していません。種類···琴種類···琴アクセサリー・パーツ···ケース#琴　#和楽器#13弦　#十三弦
http://narcologia.ru/goods/subtropical375001.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit832386.html
http://narcologia.ru/goods/procurement10833.html
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