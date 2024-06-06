招き猫 兎の置物 開運グッズ 「夢叶う招き兎」

招き猫兎の置物開運グッズ勝手に猫祭り夏の陣！第七弾！「夢叶う招き兎」今日は、御訪問頂きありがとうございます。猫のア─テストのフリーCatです。今回の作品は、いつも猫さんばかりなので、今回は．ウサギさんです。兎の様に、どんなピンチな時でも、ぴょんぴょんと飛び越えて、チャンスを掴んで、夢を叶えようと．そんな前向きな気持ちを込めてお作りしました！まだまだ行ける！頑張るぞー！とお思いの方に飾って頂けたら幸いです。サイズは縦約20センチ位横約20センチ位です。どうぞご検討頂けたら嬉しいです♥



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