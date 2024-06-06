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- 約8cm！ヘミモルファイト 原石 ミニサイズ3点 計4点セット 天然石
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商品詳細
閲覧ありがとうございます。およそ8cmのヘミモルファイトの原石です！とても綺麗なブルーとグリーンの色です。母岩もついています。ミニサイズのヘミモルファイト3点もおまけでお付け致します！ヘミモルファイトをお探しの方如何でしょうか(ᵕᴗᵕ)海外輸入品で天然石のため傷や欠けがある場合がございますのでご了承頂ける方のみご購入お願い致します。即購入◎コメントのやり取りをしていても即購入して頂いた方を優先させて頂きます#ヘミモルファイト#天然石#原石#スフィア#タワー#パーム
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