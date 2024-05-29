Moomin ムーミン MITT＆DITT オブジェ

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＊値下げしました。MoominムーミンMITT＆DITTミットディットオブジェ(ムーミン)シンプルながらも飽きのこないスタイリッシュなシリーズインテリアを邪魔することなく飾りやすいデザイン新品未使用です。自宅保管していました。目立った傷や汚れは見当たりません。状態は写真もご参照ください。箱付き素材 ポリストーン＊石膏や石粉に合成樹脂を混ぜて作られる。美術品や立体像によく用いられ、ずっしりとした重みがあり石像のような高級感があります。また、熱変形や色褪せもしにくいです。サイズ約90×170×95mm送料込みご不明な点はご質問ください。#ムーミン #オブジェ #置物 #インテリア #MITT\u0026DITT#新品 #ホワイト0814_1