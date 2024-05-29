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商品詳細
レッドピーターサイト約28.6×17.5×16.4ｍｍ 15.1ｇブルーピーターサイト約25.4×16.5×15.7ｍｍ 11.9ｇ可愛いペアです、ブルーの貔貅のわき腹あたりに石目あります。（１０枚目画像）穴はありません。天然石特有の性質として、インクルージョン・クラック・ヒビ・欠け・アタリ・ヘコミ・黒点・変色等もある場合もございます。 ご理解、ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/providence846294.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral590732.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation291821.html
ピーターサイト 貔貅 ペア-eastgate.mk
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