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シャンデリア
商品番号 J68998168722
商品名

シャンデリア
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 21,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャンデリア　チェコ製40年前に購入購入時120万20年空き家で放置してたので汚れてます縦横90cmくらい外して移動した際にガラスが欠けてしまったりしたので大幅に値下げしました。たのメル便の予定でしたがガラス製品ダメみたいなんでやっぱり直接引き取りでお願いしたいです。他発送方法有ればご指定ください。その際の割れや欠けは保証できません。世田谷区です。現状渡しあくまでも中古ですのでご理解頂ける方のみお願いいたします。
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