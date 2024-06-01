ルイス・C・ティファニー ヴィンテージ ステンドグラス 黄金の風景 美術館

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#全てのステンドグラスはこちらからルイス・C・ティファニーヴィンテージステンドグラス黄金の風景大型グラスマスターズ社1993年美術館教会アメリカ希少レア廃盤スタジオファブリルガラストロントバカラサンルイクリストフルアールヌーヴォー天使マリアキリストディズニーアメリカ美術館カナダモネゴッホ犬猫窓ラッセントーマスキンケードフランクロイドライトマルクシャガールクリムトエミールガレドームナンシーマイセンセーブルピュイフォルカクリスタルガラスラリックインテリア飾りオブジェアンティーク好きにこちらは現在廃盤となったアメリカのグラスマスターズ社がルイス・C・ティファニーの再現として、黄金に輝く風景を題材にした作品です。こちらの作品はグラスマスターズ社のティファニー作品群の中でも非常に稀な作品で、ティファニーならではの美しい色使いが感動的な作品です。非常に綺麗なゴールドフレームを使用したもので、高級感があります。フラットなガラスに、透過性エナメルペインティングで彩色され表面に起伏があり、フレームは金属製です。そしてハンドメイド品で焼成処理を経ているので年月が経ったとしても色褪せることがありません。フレームの下部右側に、 (C)GLASSMASTERS1993とMadeinUSAの文字が入っています。光に透かすと、驚くほど美しく、エレガントな色合いと存在感を見せてくれるステンドグラスです。こちらの作品は壁にかける用が上部についていますので様々な用途に利用していただけます。グラスマスターズ・オブ・ザ・ステンドグラス・ギルド(通称グラスマスターズ社)は、アメリカのバージニア州リッチモンドを拠点として名作の絵画や作品のレプリカ製作を行っており、ニューヨークのメトロポリタン美術館をはじめ、多くの美術館や博物館からレプリカの委託ライセンス生産を受け様々なショップで販売されていました。しかし残念なことに、2005年に閉鎖してしまいました。【寸法】幅 33cm×23.5cm【状態】フレームに時代的な小傷はございますが、非常に美しい状態です。(ヴィンテージの御品です)