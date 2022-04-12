SAINT AMAND CAIFFA 　スーププレート　【D】

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商品詳細
SAINTAMANDetHAMAGEサンタマンのCAIFFAシリーズのスーププレートです。植物の実や花が美しいブルーで、柔らかなタッチで描かれています。1890-1920年頃の品物です。【状態】縁に2.5cmほどのチップがあります。細かな傷、釉薬のむら、不純物による凹凸、インク飛びがあります。縁と裏面に目跡や窯疵があります。【サイズ】22cm×高さ3.5cm注意事項アンティーク品にご理解ある方、よろしくお願いします。経年劣化による傷や汚れ、製造時に生じたと思われるペイントのムラ・トビ、窯傷、貫入がある場合がございます。普通に見て明らかに分かるようなものについては写真を載せたり、説明を加えるようにしておりますが、古いものに慣れていない方、完璧なお品物や新品をお探しの方は、ご購入をお控えください。クレイユモントローサルグミンヌサンタマンサンアマンジアンロンウィーロンシャンリュネビルショワジールロワテールドフェールオクトゴナルアフタヌーンSarregueminesFranceフレンチアンティーク蚤の市ヴィンテージブロカント花リム
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