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跳ね上げ手すりT112HK6R
商品番号 U23623815701
商品名

跳ね上げ手すりT112HK6R
ブランド名 トウトウ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOTOT112HK6R跳ね上げ手すりモデルにて使用していました。取付プレートにワッシャーの締め跡があります。その他キズ等は特にありません。写真の物が全てになります。詳細はTOTOホームページにて確認お願いします。
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跳ね上げ手すりT112HK6R
【No.P055】 腰掛便器用手すり（はね上げタイプ・ロック付） 　長さ(L)=600 TOTO T112HK6R
跳ね上げ手すりT112HK6R
可動式手すり はね上げ・ロック付
跳ね上げ手すりT112HK6R
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【No.P055】 腰掛便器用手すり（はね上げタイプ・ロック付） 　長さ(L)=600 TOTO T112HK6R
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跳ね上げ手すりT112HK6R
手すり[壁固定][はね上げタイプ][ロック付][長さ:600mm][φ34][樹脂被覆タイプ]
跳ね上げ手すりT112HK6R
手すり[壁固定][はね上げタイプ][ロック付][長さ:600mm][φ34][樹脂被覆タイプ]
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No.P015 腰掛便器用可動式手すり （はね上げタイプ・ロック付）　長さ(L)=600 TOTO T114HK6R
跳ね上げ手すりT112HK6R
CADデータダウンロード | TOTO:COM-ET [コメット] 建築専門家向けサイト
跳ね上げ手すりT112HK6R
腰掛便器用可動式手すり （はね上げタイプ） L=600 TOTO T114HK6R
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TOTO T112HK6Ｒ 腰掛便器用手すり（可動式）跳ね上げ式・ロック付 L=600

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