スワロフスキー　干支　寅　トラ　タイガー

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商品詳細
スワロフスキー 置物タイガー2004年購入数年間はガラスケースにて飾っておりました。購入後、磨いてはおりません。専用の箱に入れて発送致します。#スワロフスキー置物#スワロフスキー#ガラス置物#ガラス細工
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http://narcologia.ru/goods/sucrose596240.html
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スワロフスキー 干支 タイガー（虎・寅） 5004487
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十二支 タイガー | Swarovski
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