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スワロフスキー　干支　寅　トラ　タイガー
商品番号 B22155752105
商品名

スワロフスキー　干支　寅　トラ　タイガー
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキー　置物タイガー2004年購入数年間はガラスケースにて飾っておりました。購入後、磨いてはおりません。専用の箱に入れて発送致します。#スワロフスキー置物#スワロフスキー#ガラス置物#ガラス細工
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