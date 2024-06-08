アンティーク 置物 鍵置き 高級感オシャレ　インテリア　フレンチブルドック置物

最終値下げ！！数ある中からご覧いただきありがとうございます(^^)値下げしました！！！よろしくお願いします！！！新築に合うと思い購入したのですが、妻のテイストと合わず片付けてと言われ、売却できたらなと思います。私は気にいっていたのですが‥二つの同時出品です！！！！！格安です！！商品の説明◎未使用品 インテリアとして飾るだけで物は入れても置いてもないです。◎送料無料◎お値引き大歓迎！！相談してください^_^大人気ブルドッグの小物入れ！小物入れだけでなくインテリアとしも◎高級感がありお部屋の印象が一気にかわります！！僕も一目惚れをして購入しました！！■カラー:ブラック■サイズ:右側 立て20.5㎝ 幅19㎝ 奥行22㎝ 左側 立て19㎝ 幅30㎝ 奥行は皿で17㎝ ■素材:樹脂⚠素人採寸のため多少の誤差がある場合がございます。ご質問等がございましたら、お気軽にコメント下さい。



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