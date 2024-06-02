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流木ー５　インテリア　水槽　アクアリウム　変形　置物　エアプランツ
商品番号 F10664040527
商品名

流木ー５　インテリア　水槽　アクアリウム　変形　置物　エアプランツ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 4,897 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···木製太平洋より流れ着いた流木です。変わった形をしています。お部屋のインテリア、水槽の中、エアプランツなどを飾るアクセント、盆栽の引き立て役などに是非ご検討下さい。処理としましては水洗いのみです。サイズは写真のスケールをご覧ください。重量はおよそ900gです。素材···木製
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