ガーデンオーナメント ガーデニング 置物 ソーラーライト 防水　ハロウィン小人

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商品詳細
／♪ソーラー充電でエコ！夜を優しく照らす✨＼ーーーーーーーーーー！気持ちの良いお取引のためにプロフィールをご一読お願いいたします！♪即購入大歓迎！24時間以内発送！♪フォロー割/おまとめ割あります #りぃの商品りすと↓商品説明↓ーーーーーーーーーー◎ガーデニングオーナメント LED 小人 妖精複数在庫ございますので、おまとめ買いご相談ください❤梱包サイズ31.5x19.5x18.2cm 0.82kg【置物ライト】ガーデンオーナメントが太陽光によって充電するため、電気代がかからず、環境にも優しいエネルギーを利用できます。また、設置が簡単で、配線や工事が必要なく、手軽に庭やテラスなどの屋外スペースを照らすことができます。【耐久性】ガーデニング雑貨は高品質な樹脂を使用しており、耐久性、強度、防水性に優れ、悪天候でも安心して使用できます。また、色が落ちにくいため、長期間使用しても美しい外観を保ちます。【ガーデンオーナメント】専門のアーティストさんが手作業で一品ずつに色を塗っておりますので、職人の知恵と汗の結晶です。ガーデニング置物が庭を飾るだけでなく、オーナーが高品質の製品にこだわる姿勢を表現します。【オブジェ】オブジェ大地妖精がおとぎ話において、家族に自然で調和のとれた、積極的な雰囲気を提供し、家族を守るという寓意を実現することができます。【丁寧な包装】ガーデニング雑貨が輸送中に破損を防ぐために、オブジェの形状やサイズに合わせて緩衝材の発泡スチロールで丁寧に梱包されております。種類...その他種類...その他高さ...20～29.9cm$$4000 1112
http://narcologia.ru/goods/conception979857.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture163741.html
http://narcologia.ru/goods/revamp595322.html
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