sillage stole faux suede five

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ご覧頂きありがとうございます。シアージの\"ArtisanalCollection\"ストールです。元ある使い古した服をスクエアなピースに解体それらをランダムに縫い合わせ、大きな生地にその生地をパターンに合わせ裁断 縫製するその工程を全て一人の職人が担当し、最後に一人のアーティストがハンドペイントでナンバリングしていくそして全てアイテムが１つずつ違う表情に長い工程を経るからこその価値と使い古したものにまた新たな価値を与えるそんな新しい提案をしていくコレクションですこのストールはアメリカのビンテージのフェイクスエードシャツを使用しています。アーティストの依田氏によるハンドドローのナンバリングと象が描かれています。スタイルは大きな生地をそのまま纏うをテーマに開発した新たなストール2m強の幅の生地を大きく羽織るだけでなく袖を通すことができ、襟をショールカラーにすると大きなジレのようなシルエットになります。生地の美しさがダイレクトに反映されるので、今回のようなテキスチャーのユニークな生地に最適なアイテムです。おすすめはアウターの上から羽織るスタイル。どんなコートもこれ一枚でさらにスタイリッシュになります。*ビンテージの素材を使っています素材の汚れ、傷、ほつれ等はそれも含め楽しんでいただきたいです。ご理解をいただきご購入のほどよろしくお願いいたします。SizeWidth200Length110ご質問等ございましたらコメントにてお問い合わせください。