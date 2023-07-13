(エムピウ)m+ 財布 millefoglieⅡP25 napoli

商品ページをご覧頂きありがとうございます。新品未使用品です。撮影の為箱から一度出しています。m+エムピウ MILLEFOGLIE2 ナポリ抽選で当たりましたが、使用しないため出品致します。あくまでも自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。商品説明《millefoglieⅡ》シリーズ〈P25〉は一枚革にイタリア製タンニン鞣し革のラインナップから豊富なカラーバリエーションを揃えたベーシックライン。内装の主要部に独特の素材感を出したピッグレザーを配しています。25サイズは紙幣10枚・コイン15枚・カード15枚程度が収納可能です。＜仕様＞素材：ベジタブルタンニン鞣しレザー（イタリア製）／内面 ピッグレザー・綿サイズ：W110×D85×H25mm重さ：100g製造：日本お手入れ方法などカビの防止や、他の物との癒着等を防ぐ為、長期間お使いにならない場合は布製の袋等に入れて補完してください。定期的に風通しを行ってください。天然素材の革と言う性質上、雨などに濡れて、そのまま放置すると色落ち、あるいは色移りする場合があります。ご注意ください。



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