ファニートラッカーズウォレット　コードバン長財布

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革新品未使用品です。袋からあけて写真を撮っただけです45100円で楽天ファニー公式ストアで購入しました6月下旬に購入したばかりですチェーン、ループキーホルダーなし同じものをもう一つ持っていた為出品しましたバイカーズウォレットに最適だと思います普段は他のラウンドジップ財布を使用しているのでツーリング用に購入しましたちなみに同じ馬革でも、馬の尻の部分を使用した「コードバン」は“革のダイヤモンド”と呼ばれるほどの高級素材馬革は、毛穴が少なくきめ細かいなめならかな銀面（革の表面）を持つ革素材です。余分な脂肪が少ないので皮が薄く軽くて柔らかい上に、強度は高いという特徴も備えていますメーカー名 FUNNYORIGINARU(ファニーオリジナル)品名 トラッカーズウォレット素材/カラー ブラック外装 コードバン(馬革)/ブラック内装 牛皮革/ブラックサイズ W195×H100(㎜)仕様 カードホルダー9、小銭入れ 1、大型ポケット(札入れ含む)4、



FUNNY ファニー コードバン（馬革） トラッカーズ ロングウォレット 革 ...



Amazon | [FUNNY] [ファニー] トラッカーズウォレット コードバン ...



FUNNY - ファニー／FUNNY 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 ...



FUNNY トラッカーズウォレット - 長財布



FUNNY - ファニー／FUNNY 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用 ...



FUNNY - ファニー／FUNNY 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用 ...



FUNNY - ファニー／FUNNY 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用 ...



Amazon | [FUNNY] [ファニー] トラッカーズウォレット ブライドル ...



FUNNY - ファニー／FUNNY 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用 ...



Amazon | [FUNNY] [ファニー] トラッカーズウォレット コードバン ...



FUNNY - ファニー／FUNNY 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用 ...



Amazon | [FUNNY] [ファニー] ライダースウォレット 31mm ラティーゴ ...



Amazon | [FUNNY] [ファニー] トラッカーズウォレット ブライドル ...



FUNNY - ファニー／FUNNY 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用 ...



Amazon | [FUNNY] [ファニー] トラッカーズウォレット ブライドル ...