【新品・未使用】エルメネジルド・ゼニア　ネクタイ　パターン柄　ライトブルー

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商品詳細
閲覧誠にありがとうございます。丁寧に梱包して迅速な発送をさせて頂きます。宜しくお願い致します。【 商品 概要 】 ◎メーカー名◎エルメネジルド・ゼニア ◎商 品 名◎モデル：1L8 カラー：BL3 ◎本体サイズ◎（約）大剣幅8.0cm×長さ143cm 素人採寸ですので若干の誤差はご容赦下さい【 商品状態 】プレゼントでいただきましたが 同じ柄があるのでしまい込んでありました新品・未使用品です◎状態ランク◎ 新品・未使用品 になります【状態ランク 基準】新品:一度も使用していない商品です。A＋：ほぼ新品の状態の良い中古品A ：比較的状態の良い、使用感の少ない 中古品B ：小さい傷や汚れが有り、多少使用感の有る 中古品C ：中・小の傷や汚れが有り、使用感の有る 中古品D ：大きな傷や汚れが有り、かなり使用感の有る 中古品E ：傷・汚れ・不具合により、使用することが困難な 中古品【フォロー割引】フォローいただいたお客様には下記の金額をお値引きします◎フォローしていただき「フォローしています」 コメントしてください商品金額2,000円以上→100円引き5,000円以上→250円引き10,000円以上→600円引き15,000円以上→800円引き 致します既にフォロー頂いている方でも毎回ご利用頂けます。都度コメント欄でお知らせください。【 お届けするもの 】◎ 本 体 ◎のみになります 最後まで気持ちの良いお取引を心がけています。よろしくお願い致します。ご検討のほどよろしくお願いします。なにか質問や疑問がありましたら、お気軽にお声がけください。【0458K】カラー...ブルー柄・デザイン...その他#ErmenegildoZegna#エルメネジルドゼニア
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