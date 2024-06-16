ZOCALO ソカロ ウォレットチェーン　60cm

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商品詳細
20年程前に正規販売店にて16万円ほどで購入いたしました現在20万円ほどで販売している物と同じです2箇所【画像参照】リングが欠けています2個あるリングが1個になっています使用していた中古品になりますのでご理解の程ご購入よろしくお願いいたしますキャンセルや返品は受け付けておりませんのでよろしくお願いいたしますカラー···シルバー
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