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【新品】 altea アルテア ニットタイ ウール ネイビー ストライプ
商品番号 Q64828807667
商品名

【新品】 altea アルテア ニットタイ ウール ネイビー ストライプ
ブランド名 アルテア
特別価格 税込 3,457 円
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商品詳細

#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿小物＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿ネクタイ＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック【　アイテム紹介　】・上質なファブリックを使用したニットタイ。・落ちついたお色味ですので、ビジカジアイテムとしてもお使いいただけます。・ジャケパンスタイルやキレイめコーデの胸元に遊び心を足してくれるお品です。【　ブランド紹介　】19世紀末から続くイタリアの老舗ファッションブランド「altea/アルテア」。ネクタイブランドから始まり、ジャケットやコートなどトータルに展開しています。シルクやウール、コットン、リネンなどの素材は全て最高級のものを厳選して採用。ハンドメイドの良さを活かしたハイクオリティな製品で世界各国にファンを抱えています。国内では、UnitedArrows/ユナイテッドアローズやBarneysNewYork/バーニーズニューヨークなどの高感度セレクトショップで取り扱われています。【　商品詳細　】生産国：イタリア製付属品：なし　カラー：ネイビー系×グレー系素材：毛100％全長：約140cm大剣先：約6cm小剣先：約4.5cm若干の誤差はご容赦下さい。新品未使用。紙タグ欠損。保管時の微細な小キズ/スレ/汚れ/小しわはご容赦ください。柄・デザイン...ストライプカラー...ブルー
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