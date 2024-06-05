ローリンハード　Tシャツ　レア　インパラ　ローライダー

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商品詳細
当時物です。早い物勝ちLサイズ90年代のレアTシャツです。国内でも現存数が少ないかと思います。クローゼットで大切に保管しておりました。20年くらい前のレア物なので画像にてご判断下さいませ。Lサイズですが大きめです^_^ローライダーインパラ64チカーノブラック
http://narcologia.ru/goods/ramshackle523666.html
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