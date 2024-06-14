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激レア　ヤンキース　ニューエラ　キャップ　90s ストライプ
商品番号 E31903112633
商品名

激レア　ヤンキース　ニューエラ　キャップ　90s ストライプ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マジでいけてます。ロゴは刺繍になっていてめちゃかっこいいです。文句なしです。出回りが全然ないレアな商品だと思います。宜しくお願いします。
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