90s ナイキ 白タグ NFL パッカーズ 刺繍ロゴ 6パネル キャップ

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商品詳細
………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap#MISSI_nike………………………………………………………◆ポイント・90年代NIKEのベースボールキャップ・アメリカフットボールのグリーンベイパッカーズの刺繍ロゴ・人気の２トーン／ツートングリーンカラー・ツバ裏グリーン・・ユーズドらしい丁度良いフェード感※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ：頭囲56～60cm ツバ7㎝◆状態：C（スナップバック辺りに若干のシミ）【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色:グリーンホワイトイエロー◆素材：コットン100%◆番号：2304005………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………
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