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Moon StarSHOES LIKE POTTERYシューズ ライク ポタリー
商品番号 X93100173811
商品名

Moon StarSHOES LIKE POTTERYシューズ ライク ポタリー
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムーンスターSHOESLIKEPOTTERY　※箱はありません詳細LOWColor　INGIGO（宝島染工）Material　CANVAS-藍/製品染Size26.0十数年前に購入し、ワンシーズンで10回も履いていないので美品だと思います。断捨離のため出品いたします。シューズライクポタリーの火付け役となったこの藍染のカラー、宝島染工による天然染料の手染めなので独特の風合いが感じられます。おそらく今は生産していないと思われるので貴重ではないでしょうか。よろしければこの機会にご検討ください。※長期保管のため劣化等の品質の保証はできませんので画像からご判断ください。ベタつきや硬化はありませんがわずかにカビ臭さがあります。※全体をアルコールシートで拭き、中は消臭除菌スプレーを散布してます。#MoonStar#SHOESLIKEPOTTERY#ムーンスター#シューズライクポタリー
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