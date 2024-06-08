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Bach 純正トロンボーン　セミハードケース
商品番号 L51558297383
商品名

Bach 純正トロンボーン　セミハードケース
ブランド名 バッハ
特別価格 税込 2,318 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Bach純正トロンボーン　セミハードケース5年程前に移動用ケースとして購入しました。金属部分等少し使用感有りますが、使用に問題はありません。肩掛け可能ですカギは付属しませんショルダーストラップ付属クリーニングロッド付属種類...トロンボーンアクセサリー・パーツ...ケース
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