Bach 純正トロンボーン　セミハードケース

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商品詳細
Bach純正トロンボーン セミハードケース5年程前に移動用ケースとして購入しました。金属部分等少し使用感有りますが、使用に問題はありません。肩掛け可能ですカギは付属しませんショルダーストラップ付属クリーニングロッド付属種類...トロンボーンアクセサリー・パーツ...ケース
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