【送料無料】Paul Smith ネクタイ

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商品詳細
シンプルかつおしゃれな高級感あるデザインのPaulSmithのネクタイです。幅広いシーンで活躍してくれると思います！数回使用しましたが状態も良いので出品しました！シルク100%です。気になる方やご質問等ありましたら、お気軽にコメントください！
http://narcologia.ru/goods/evaporation86424.html
http://narcologia.ru/goods/reflector60764.html
http://narcologia.ru/goods/browse629691.html
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